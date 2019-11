Domenica 21 giugno alle 21.30 il Centro Culturale Aldo Moro è ospiterà El Viaje Trio. Alessandro Pensa (violino), Michele Stampone (pianoforte) e Guerino Taresco (contrabbasso), faranno strada in uno splendido viaggio nel Tango e nelle note di Astor Piazzolla, accompagnati dalle coreografie di Lisa Molisani e Celestino Fatica. Dulcis in fundo i rossi calici di Cantina Orsogna.Vi aspettiamo.



Costo del biglietto: 5 euro.

Per info e prenotazioni:

aldomoroeventi@gmail.com

3297099739