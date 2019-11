Riceveranno 1.496 euro in più nella prossima busta paga i lavoratori della Laterlite Spa di Lentella, azienda che produce argilla espansa nel sito lungo la fondovalle Trigno. A comunicarlo è l'ufficio stampa della Filca-Cisl di Chieti dopo l'incontro che si è tenuto presso la sede di Confindustria di Vasto. "Un risultato frutto di un accordo con le organizzazioni sindacali Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil di Chieti". Il segretario regionale Filca-Cisl Abruzzo Molise, Gianfranco Reale, spiega: "A seguito di un'articolata discussione con l’azienda si è giunti ad un importante accordo in cui si è ottenuto un importo di € 1.496,00 come premio risultato per l’anno 2014 che i lavoratori percepiranno unitamente allo stipendio del mese di giugno. Oltre a quello economico - sottolinea Reale - è stato il modello partecipativo con il quale si è arrivati ad avere questo risultato l'aspetto significativo. Un impegno comune di sindacato ed azienda per dare un deciso impulso ad un’economia che stenta a ripartire, che non riesce più a raccogliere le sfide e le opportunità.

In questi tempi così difficili, in un Paese che non riesce più a dare certezze ai lavoratori ed un futuro ai nostri giovani, ci vuole una ventata di ottimismo, qualcosa che possa ridare fiducia e prospettive. L’esempio della Laterlite - conclude Reale - può essere un modello da copiare anche in altre realtà produttive, soprattutto in quelle di modeste dimensioni. Siamo convinti che il senso di responsabilità e la ricerca di professionalità premiano tutti".