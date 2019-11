Saggio di fine anno per la Danza&Danza Academy, che venerdì alle 20,30 vedrà protagonisti i suoi allievi al PalaBcc.

"Nel decennale della sua nascita - spiegano gli organizzatori - assisteremo ancor di più alle oramai immancabili quanto originali esibizioni delle allieve e degli allievi magistralmente diretti e coreografati dall’insegnante Francesca Zacco, sia in chiave classica che moderna, ritrovandosi in un PalaBcc adornato e scenografato da sembrare un teatro. Lo spettacolo si alternerà tra vari stili studiati durante l’anno, non solo nella parte musicale, ma anche sotto l’aspetto culturale che è la loro anima".

Quest’anno gli allievi della scuola interpreteranno vari temi tra cui "la follia d’amore" e percorreranno anche un ideale viaggio nell’affascinante mondo orientale, dimostrando che la musica e la danza possono avere infinite chiavi di lettura.

Di scena anche la danza contemporanea con un eccezionale interprete, Manuel Granata; a seguire i ritmi travolgenti della break dance, dell’hip hop e del ragaetton in uno scenario da college americano. Il tutto sarà completato in modo fortemente dinamico, fantasioso ed energetico dagli ospiti della serata, gli Shadows Crew capitanati dalla professionalità e dalla competenza dell’insegnante Francesco Flamminio .

"La direttrice artistica Francesca Zacco - spiegano dalla scuola - anche quest’anno si avvale della collaborazione di alcuni tra i migliori professionisti in circolazione, tra cui merita una particolare citazione Alessandra Bequadro e la fantastica crew vincitrice del 1°premio al concorso coreografico 'Expression' a Firenze capinatana dall’affermato ed internazionale ballerino Carmelo Di Girolamo che ci condurrà in modo inimitabile negli stili Poppin’ e Locking. La scuola invita tutti a partecipare allo spettacolo che si svilupperà senza interruzione in una girandola di emozioni e sorprese di alto livello artistico".