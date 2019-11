E' il momento della verità. E alle sfide che assegneranno i titoli di campione d'italia di ogni singola categoria del biliardo parteciperanno anche tre giocatori in forza alle due squadre vastesi: Golfodoro Vasto e Ateneo Vasto.

Il Gran Finale - Inizia oggi per terminare il 28 giugno al Palais di Saint Vincent il Gran finale di biliardo, la mega gara che, tra giugno e luglio di ogni anno, si svolge in Val d'Aosta e assegna i titoli di campione d’Italia per ogni categoria delle specialità Italiana-5 birilli e Goriziana-9 birilli.

In Prima categoria, i gironi eliminatori iniziano oggi per terminare domani, mentre sabato si assegna lo scudetto. Tra i migliori giocatori della penisola figurano Guido Cicchetti, capitano de L'Ateneo Vasto e vice campione regionale individuale 2015 (sconfitto nella finalissima d'Abruzzo e Molise dall'isernino Carmine D'Uva), e Remo Potalivo, capitano della squadra Golfodoro Vasto.

Alla vigilia delle sfide decisive nel Campionato italiano individuale, entrambi i protagonisti preferiscono rimanere coi piedi per terra. Potalivo affronta il test nazionale senza fare proclami: "Non mi pongo nessun obiettivo particolare. Sul biliardo non c'è niente di scontato. Vado a Saint Vincent per divertirmi e per partecipare all'evento più importante e, se arriva qualche risultato, ben venga".

"Spero di dare il massimo", dice Cicchetti: "Lo scorso anno mi sono qualificato tra i primi 32 su 256 partecipanti. Cercherò di ottenere anche stavolta un risultato positivo", come quello della sua squadra, L'Ateneo Vasto, che "si è piazzata tra le prime otto d'Abruzzo e Molise", perdendo ai quarti di finale con l'Ortona. "Al primo anno di partecipazione, è un ottimo obiettivo raggiunto"

C'è un biliardista vastese anche nelle finali di Seconda categoria, che si svolgeranno a fine mese: è Fernando Iacovitti, vice campione regionale nella sua categoria d'appartenza, superato nel match decisivo dal termolese Antonio Cilla.