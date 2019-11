Sarà San Salvo, a partire dal 20 fino al 28 giugno, torna ad ospitare le Sportdiadi, un evento dedicato ai giochi degli oratori e dei gruppi sportivi del CSI dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, giunto alla sesta edizione. La cerimonia di apertura delle Sportdiadi è stata fissata sabato 20 giugno, dopo il passaggio della fiaccola da Guardiagrele a San Salvo. Il sindaco della città, Tiziana Magnacca, ha affermato di essere orgogliosa di ospitare questa manifestazione, in quanto lo sport è l’occasione migliore per riunire tutti i membri della famiglia, che restituisce il suo vero valore, ovvero quello dell’aggregazione e della condivisione. A partecipare alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, il vicesindaco Angiolino Chiacchia, il quale ha sottolineato la grande presenza sul territorio locale di tantissime società sportive, che con il loro ruolo contribuiscono ad alimentare nei giovani sportivi lo spirito di competizione ma allo stesso tempo il rispetto e l’amicizia verso gli altri.

Alla conferenza è intervenuto anche il parroco Don Raimondo Artese, descrivendo l’attività sportiva come un momento di festa, che all’interno dell’oratorio della città sta crescendo e coinvolgendo non solo tanti ragazzi ma anche le loro famiglie. Ad illustrare il vasto programma delle Sportdiadi, Mimmo Puracchio, il Presidente provinciale del CSI, il quale ha voluto sottolineare la grandiosa accoglienza ricevuta dalla città di San Salvo. Durante gli otto giorni delle Sportdiadi si disputeranno gare e tornei sia di giochi di squadra sia di giochi individuali. Come ha affermato il Presidente Puracchio, ai classici giochi si aggiungeranno il beach volley e il tam beach ( pallatamburello). Tra i tanti eventi, si terrà una gara ciclistica ecologica, che coinvolgerà tutta la famiglia in un percorso in bici; inoltre, sono state introdotte due nuove gare: quella di tennis da tavolo e quella di biliardino in piazza. Nella serata di ciascuna delle otto giornate, il Presidente ha comunicato la presenza di tanti ospiti del CSI, come ad esempio l’arbitro di pallacanestro Luigi La Monaca, che presenterà il suo libro, nel quale si riflette sulla figura dell’arbitro come educatore prima ancora di avere la funzione di dettare e far rispettare le regole nel campo. Un altro incontro si terrà con il dott. Carlo Brunetti, con il quale il Presidente Puracchio ha condiviso il Progetto di rieducazione dei detenuti presso il carcere di Vasto. In altri due appuntamenti saranno presenti Mons. Michele Masciarelli che discuterà sul suo libro riguardante la famiglia e il prof. Fracco che parlerà di un’alimentazione corretta per affrontare una gara. Il Presidente ha infine informato che l’evento delle Sportdiadi verrà chiuso con il saggio dell’Armonia d’Abruzzo, la più importante società sportiva nazionale e mondiale di ginnastica ritmica, guidata dalla responsabile tecnica nazionale italiana. La conferenza stampa si è conclusa con il dono del Trofeo delle Sportdiadi da parte del Presidente al sindaco Magnacca, un’opera in vetro di Murano creata da un giovane artigiano abruzzese.

Stefania Salvatore