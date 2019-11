Il prossimo 4 luglio il presidente del Cupello Calcio Oreste Di Francesco e la sua Arianna si uniranno in matrimonio. La società rossoblu, con la regia di papà Giuseppe Di Francesco, allenatore della squadra, ha voluto così organizzare un momento di festa da dedicare ai due futuri sposi. E così oggi, sul sintetico del comunale di Cupello, è andata in scena "La partita del Cuore" che ha visto scendere in campo i giocatori del Cupello, altri rappresentanti del campionato di Eccellenza e molti giovani. L'ingresso in campo delle due squadre, con i due fidanzati in testa, è stato preceduto dalla banda. Palloncini colorati e uno a forma di cuore sono volati in cielo prima della consegna ad Oreste e Arianna di un pallone (quello per il premio fair play, ha ricordato Tiziana Smargiassi) con tutte le firme dei partecipanti.

Sono stati proprio i futuri sposi a dare il calcio d'inizio della partita, tra gli applausi dei partecipanti e di tanti amici arrivati sugli spalti dello stadio. Poi la partita "che ci serve anche per fare qualche verifica", ha spiegato mister Di Francesco, è andata avanti per concludersi tra gli applausi e ancora una gran festa per il presidente dei rossoblu e la sua futura moglie.

Nel video le immagini della festa e le parole di Oreste Di Francesco e di Giuseppe Di Francesco.