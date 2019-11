Una raccolta di fondi per consentire la sepoltura di una salma che da venti giorni attende a Vasto di essere seppellita. L'ha avviata ieri Davide D'Alessandro, consigliere comunale di Noi con Salvini.

"Una salma da venti giorni presso l'obitorio, senza sepoltura, è una vergogna locale e nazionale", commenta l'esponende del centrodestra. "L'invito rivolto dal M5S, che ha ricevuto la lettera disperata del signor Guillermo Sacchetti, al Comune e alle forze di opposizione, viene raccolto dal sottoscritto. È scandaloso restare in silenzio in tempi in cui si fa a gara a sparlare di accoglienza, di ospitalità, di solidarietà e poi si lascia una salma senza sepoltura. La burocrazia che non distingue i numeri dai cittadini in carne e ossa genera mostri. Poiché la nostra sfiducia nei confronti dell'Amministrazione uscente è totale, poiché la stessa Amministrazione ha dimostrato di impiegare mesi per tagliare un ciuffo d'erba, lancio da questo momento una sottoscrizione pubblica con i primi cento euro. Chi vorrà aggiungersi a questa manifestazione di civiltà concreta, non a parole, a cominciare da tutti i consiglieri comunali, può telefonare al 3452330540 e offrire ciò che può. Riceverà regolare ricevuta e il ricavato sarà consegnato direttamente nelle mani del signor Sacchetti".