Dopo aver annunciato l’arrivo del nuovo allenatore Gabriele Farina nella panchina giallorossa (leggi l'articolo), il patron del Casalbordino Alessandro Santoro nella giornata di ieri e sempre tramite un post su facebook ha comunicato altri due arrivi. “Il primo scuola Vastese è Antonello Verrone- scrive Santoro- centrocampista d'interdizione dal grande cuore con elevato timing e grinta da vendere su tutti i palloni un vero mastino che ringhiera' sulle caviglie dei calciatori della prossima Promozione.

Il secondo ex Lanciano in C1 e parecchie esperienze in serie D- prosegue il presidente dei casalesi- è Giuseppe Berardi vero talento esterno offensivo con capacità indiscusse di saltare l'uomo e creare situazione pericolose.

Per entrambe voglio soffermarmi sulle qualità umane dei ragazzi e soprattutto sulla loro serietà: l loro spirito di abnegazione ha fatto sì che mister Farina potesse protendere verso le loro prestazioni. Il ds Maurizio Trofino non poteva fare scelta migliore per le sorti del nostro sodalizio e a lui vanno i nostri complimenti”.

Dunque il Casalbordino si è gettato subito sul mercato e nei prossimi giorni potrebbe annunciare l’arrivo di altri elementi. Come quello di Luca Bucceroni dal Sambuceto che questa mattina ha firmato con la società giallorossa. Come fatto per le altre new entry, Santoro ha annunciato anche questo acquisto tramite facebook: "È con grande tripudio che annuncio in nome dell'Apd Casalbordino l'acquisto di Luca Bucceroni. Il cuore dell'eclettico e fortissimo bomber da stamani batte giallorosso. Penso non abbia bisogno di presentazioni dopo aver condotto con caterve di gol il Sambuceto in Eccellenza. Una grossa impressione personale mi ha fatto per il suo amore verso il calcio, il grande spirito di abnegazione, la costante voglia di migliorarsi ed una grandissima fame tipica di chi non si sente arrivato, anzi vuole e pretende di vincere e continuare a vincere". Gli occhi della società sono puntati anche su altri nomi e venerdì prossimo ci sarà un altro incontro che potrebbe andare a buon fine.

Oltre alla prima squadra, notizie buone anche per i ragazzi della Juniores d’Elite. Infatti rientreranno dal prestito diversi elementi: il portiere Canosa dal Vasto Marina, Di Sante dalla Virtus Vasto, Luigi Marchioli dalla Vastese, Erra Ylies dal Tre Ville e Giuseppe Cocchino dal Real San Giacomo. Inoltre, dopo il brutto infortunio al ginocchio e la successiva operazione, tornerà in campo Graziano Di Biase. Il patron Santoro è stato chiaro: “C’è la volontà di costruire una squadra competitiva anche per quanto riguarda la juniores d’elite”. Tra Promozione e settore giovanile, gli obiettivi dei casalesi sono chiari e molto dipenderà da questi giorni e dalle prossime settimane.