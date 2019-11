Si terrà giovedì 18 giugno presso lo Stadio Comunale di Cupello la Partita del Cuore organizzata dalla società Cupello Calcio in onore delle nozze che si terranno tra il presidente Oreste e sua futura moglie Arianna il prossimo 4 luglio.

La coppia darà il calcio d’inizio alla partita in programma per le ore 18:00 che vedrà sfidarsi i migliori atleti del Campionato di eccellenza abruzzese- oltre ai ragazzi dello scorso anno, diversi giocatori giovani ed altri più esperti, tra tutti Alessandro Tarquini.

Fortemente voluta dall’allenatore rossoblu Di Francesco e dal suo staff tecnico, la partita nasce dallo scopo di voler vivere un momento per ‘stare tutti insieme’ ma che al tempo stesso servirà anche per valutare gli eventuali nuovi arrivi in casa Cupello Calcio.

Dopo la partita a seguire alle ore 21:00 il Pre Weeding Party che si terrà presso il nuovo stabilimento balneare ‘Controvento’ a San Salvo Marina.