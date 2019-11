Ore 16,45 - "Stiamo per acquisire le registrazioni della videosorveglianza", spiega il tenente Domenico Fiorini, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Vasto. "Il rapinatore era italiano. La cassiera, ancora molto scossa per l'accaduto, non ha notato un accento particolare. Il bottino ammonta a 700 euro".

Ore 15 - Un solo rapinatore ha fatto irruzione all'interno del supermercato. Impugnando una pistola, si è fatto consegnare l'incasso.

Ore 13,20 - Una rapina a mano armata è stata messa a segno oggi nel supermercato Conad City di San Salvo.

Poco prima delle 13 i malviventi hanno fatto irruzione nel punto vendita di piazza San Nicola, facendosi consegnare il denaro. Sul posto si trovano i carabinieri della Stazione di San Salvo. Al momento, non si conosce l'entità del bottino. (Seguono aggiornamenti)