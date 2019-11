Se fino a ieri il futuro della Vastese Calcio 1902 risultava essere più che incerto, ora sembra che il rischio che la squadra non possa iscriversi al prossimo campionato di eccellenza è davvero grande.

Ieri in serata, infatti, la dirigenza biancorossa tramite un post su facebook al termine della riunione del consiglio direttivo ha fatto presente che ad oggi ‘le proposte pervenute allo Studio Di Pietro incaricato per tutto il mese di maggio di riceverle e valutarle, non sono risultate complete e concrete’ e che ‘ la dirigenza compatta ribadisce di essere impossibilitata a iscrivere, entro il 20 luglio, la squadra e garantire la partecipazione della stessa al campionato di eccellenza 2015-2016’.

Dunque ora le cose si mettono davvero male per il futuro di questa squadra. I tempi per ricevere una proposta nuova o comunque che possa trovare l’approvazione del direttivo biancorosso sono stretti. Nei giorni scorsi la dirigenza vastese ha rimandato al mittente i cinque assegni da cinque mila euro lasciati la scorsa settimana dall’imprenditore Angelo Di Lella, mettendo quasi la parola fine su questa trattativa. Non resta che attendere ancora e ancora, nella speranza che non avvenga quello che già in passato è accaduto.