A seguito del mancato affidamento della gestione del mercato di Santa Chiara, di fresca ristrutturazione (qui il servizio), sulla questione interviene il presidente di Assovasto, Marcello Dassori, con una proposta: "Abbiamo appreso da fonti ufficiali del Comune di Vasto che la gara per l'affidamento della gestione del Mercato di Santa Chiara è risultata deserta e quindi non sono stati individuati soggetti aggiudicatari. Alla luce di tale inaspettato esito nei confronti di una struttura fondamentale del tessuto commerciale del centro storico, - sottolinea Dassori - si invita l'amministrazione comunale a rivedere le procedure per l'aggiudicazione della gestione del Mercato di Santa Chiara, pensando addirittura ad un accordo di programma che coinvolga direttamente le associazioni di operatori economici locali, come quella presieduta dal sottoscritto, Assovasto, e il Consorzio dei Commercianti del Centro Storico".

Per Dassori, "tale proposta potrebbe essere vagliata anche in via sperimentale e offrirebbe l'opportunità all'amministrazione di valutare le capacità organizzative delle imprese locali ed alle stesse si darebbe la possibilità di adoperarsi per la salvaguardia del commercio cittadino nel centro storico mediante l'utilizzo e la valorizzazione di un bene qual è il mercato di Santa Chiara".