Conto alla rovescia per il tour della Corale Warm Up in Val Pusteria. "Anche quest'anno - si legge in un comunicato del sodalizio - rappresenteremo la nostra città e la nostra regione. Grazie anche a chi nei precedenti anni ha preso parte con grandi consensi ai momenti indimenticabili di una Rassegna Internazionale di grande richiamo artistico".



Programma del Festival Internazionale di Canto Corale in Val Alta Pusteria International Choir Festival:

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

ORE 11.00 – PLAN DE CORONES “FESTA DI BENVENUTO”

.ORE 21.00 – SAN CANDIDO, SALA RESCH: CONCERTO (esecuzione del concerto 1)

VENERDI’ 26 GIUGNO

ORE 17.00 – DOBBIACO, SALA MAHLER: “Pomeriggio – ORE 21.00 – VILLABASSA, PIAZZA VON KURZ: “CORI IN PIAZZA”

ORE 23.30 – VILLABASSA, PIAZZA VON KURZ: incontro di tutte le corali per la Festa Tirolese

SABATO 27 GIUGNO

ORE 14.00 – SAN CANDIDO, PIAZZA SAN MICHELE: “Cori in ORE 16.00 – SAN CANDIDO (Via Drava): appuntamento di tutti i cori per la sfilata

ORE 16.30 – SAN CANDIDO: “Sfilata dei Cori”, conclusione prevista per le 18.00

DOMENICA 28 GIUGNO

ORE 10.30, SESTO – CASA SESTO: “Festa Dell’Arrivederci”

Raduno di tutti i cori per la cerimonia di chiusura: consegna al coro dell’attestato di partecipazione

Ore 12.00: conclusione del Festival