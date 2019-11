Giornata di estate piena e gran caldo quella di domenica scorsa in occasione della Coppa Abruzzo&Molise Uisp Duathlon, con la seconda prova che ha radunato presso la zona industriale di San Salvo circa una quarantina di specialisti del singolare binomio tra ciclismo su strada e corsa a piedi. Nella prova individuale Giuseppe Pastò (Termoli Triathlon) ha confermato la propria supremazia con un notevole margine incamerato già nell’avvio della gara podistica e successivamente ha rafforzato la propria leadership in bici distanziando i diretti avversari Alfonso Di Bonaventura (Atletica Vomano) e Davide Foresi (Let’s Run For Solidarity). Con i già citati Pastò (A1), Bonaventura (A4) e Foresi (A2), ad aggiudicarsi le vittorie di categoria sono stati Nicola Lotito (SCD Fantini) tra gli A3, Bruno Fantini (Iachini Cycling Team) tra gli A5, Luigi Zinni (Individuale) tra gli A6 e Monika Manuela Mancini (Asd Naturabruzzo-Passione Ciclismo) tra le donne.

Nella staffetta mista, ottima l’intesa della coppia Iacurti e Grassi che, con il tempo di 36 minuti, ha sbaragliato la concorrenza del duo Monaco-Trivillini che a sua volta ha soffiato per 1 secondo la piazza d’onore al tandem Piscicelli-D’Alessandro al termine di una gara molto tirata e selettiva per la forte calura. Piena soddisfazione da parte dell’amministrazione locale di San Salvo che ha sposato in pieno il progetto promosso dall’Eurographic-Tesla Bike con la promessa di far diventare questa location un futuro riferimento non solo del duathlon ma anche del triathlon senza dimenticare ad oggi l’interesse che sta suscitando il tandem corsa a piedi-bicicletta con un ben attrezzatp circuito regionale Uisp articolato in sei prove e che vivrà il suo momento clou il 14 agosto con lo svolgimento dei campionati italiani assoluti Uisp.

Le date della Coppa Abruzzo&Molise Duathlon Uisp 2015

Sabato 18 luglio Crecchio (Chieti)

Venerdì 14 agosto Casalbordino (Chieti) Campionato italiano Uisp

Domenica 21 settembre L’Aquila

Sabato 26 settembre Mozzagrogna (Chieti)