C'è chi ha vissuto le ultime ore in casa, intento nell'ultimo ripasso. E c'è chi ha deciso di mettere i libri da parte per una sera e incontrarsi con i compagni di classe e con gli amici per trascorrere insieme la "notte prima degli esami". Oggi, con la prima prova di italiano, uguale per tutte le scuole, inizieranno gli esami di maturità. Domani, poi, la seconda prova, differente per ogni indirizzo di studi, poi la temuta terza prova ed infine, ultimo atto degli esami, il colloquio orale.

E così, per esorcizzare i timori nell'affrontare quello che viene considerato come il primo vero esame, tanti studenti vastesi ieri sera hanno deciso di ritrovarsi tutti assieme. Il primo appuntamento per molti è stato davanti alla propria scuola, per uno degli ultimo sguardi in quello che è stato un luogo frequentato quotidianamente per cinque anni. Poi, dopo un passaparola viaggiato nelle ultime ore su cellulari e social network, l'appuntamento a Vasto Marina, nella zona del monumento alla Bagnante. Lì, in uno dei luoghi simboli della città, si è alzato il coro sulle immancabili note di Antonello Venditti che ormai da 30 anni accompagnano la vigilia della maturità. Spazio poi anche a "Certe notti" di Ligabue, accompagnata da abbracci, lacrime e sorrisi prima di tornare a casa per recuperare le energie in vista dell'importante giornata.