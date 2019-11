Ore 16,45 - Trauma cranico: questa la diagnosi sia per la 77enne caduta dal muretto a Carunchio, sia per l'antennista di Carpineto Sinello precipitato dal tetto di un'abitazione di via Italia, a Gissi.

Ore 13,30 - Gli operatori della centrale operativa del 118 ricostruiscono l'accaduto: "L'eliambulanza è intervenuta prima a Carunchio ma, in contemporanea, è giunta la chiamata da Gissi. Gli addetti dell'elisoccorso insieme a quelli dell'ambulanza giunta da Vasto hanno stabilizzato la paziente. Poi l'eliambulanza è decollata per Gissi, dove l'uomo caduto dal tetto è stato soccorso e trasportato a Pescara. L'ambulanza ha, invece, portato la paziente di Carunchio all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto".

La prima notizia - E' stato necessario l'intervento in elicottero per soccorrere i feriti di due brutte cadute avvenute nella tarda mattinata di oggi in due paesi del Vastese.

A Gissi un antennista ha perso l'equilibrio mentre era al lavoro su un'abitazione di via Italia. I medici del 118 lo stanno stabilizzando prima adagiarlo sull'eliambulanza che lo trasporterà all'ospedale di Pescara.

A Carunchio, invece, una donna è caduta da un muretto. Non ha perso conoscenza. I sanitari stanno ora valutando se è necessario l'elisoccorso o se può essere trasportata in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.