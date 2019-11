Cambia lo scenario ma non lo spettacolo al Circuito Abruzzo Cup di Beach Volley Libertas, con la seconda tappa che si è conclusa a Vasto il 14 giugno presso il Lido Acapulco. Cambia la location, come detto, ma non l’attore protagonista del tabellone maschile: Marco Daniele che, con il nuovo compagno Andrea Maggio, sale sullo scalino più alto del podio. Nel tabellone femminile arriva prima la coppia composta dall’inarrestabile Katia Basilico e Valentina D’Adamio. La kermesse organizzata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas con la collaborazione dell’A.S.D. Amorosi Volley, dell’ A.S.D. Team Italia B.P., del Dipartimento Nazionale Libertas di Beach Volley, ha soddisfatto i promotori Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio. Ottimo riscontro anche per il Dipartimento Nazionale Libertas del settore Beach Volley.

Passando ai risultati di gara. Nel tabellone femminile, dopo una serie di partire del girone, è stato necessario un ulteriore set (vista la parità dopo la sfida diretta) per definire la squadra che doveva accedere alla finale, tra le coppie Frangione/Smerilli e Fiorillo/Bevilacqua, queste ultime passano in finale con il risultato di 15 a 9. La coppia Frangione/Smerilli chiude al terzo posto. Così, in un torneo femminile con ottime prestazioni sia dal lato agonistico che tecnico, emerge l’esperienza di Katia Basilico sostenuta dalla reattività di Valentina D’Adamio (21 – 18; 22 – 20), contro le giovanissime (classe 1998) Camilla Fiorillo e Alice Bevilacqua, che hanno superato ogni previsione, chiudendo sul secondo gradino del podio.

Sul tabellone maschile, la coppia Bucci/Vitelli proveniente dal tabellone vincenti affronta in semifinale la storica coppia Sasso/Giuseppetti, superandola con il punteggio di 21-16; 21-17. Nella parte bassa del tabellone, la coppia Daniele/Maggio (dal vincente) contro Di Risio/Placidi (dal perdente) ha necessità del terzo set per accedere alla finale (21-10; 16-21; 15–8). Chiudono al terzo posto sia la coppia Sasso/Giuseppetti che la coppia Placidi/Di Risio. Nella finale tra Bucci/Vitelli e Daniele/Maggio si assiste ad un importante scambio di colpi di alta scuola di beach volley, con fortissime conclusioni sia per Vitelli che per Maggio, ma quest’ultimo è decisivo nel primo set (21-17). Secondo set, con la coppia Bucci/Vitelli che deve risalire dal passivo di 1 a 0; l’impresa era quasi riuscita, ma nel finale del secondo set viene fuori l'Mvp del torneo Marco Daniele, che vuole portare a casa il secondo successo di tappa nel 2015, così chiude la gara con il punteggio di 21 a 19. Per il premio "fair play" in evidenza Andrea Maggio. La terza tappa dell' Amorosi Volley/Libertas è fissata a Roseto degli Abruzzi presso il Lido Mediterraneo, il prossimo 20 e 21 giugno 2015, con un Open M/F 2x2 da non perdere.