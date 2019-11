L'Apd Casalbordino ha un nuovo allenatore. Ad annunciarlo è lo stesso patron Alessandro Santoro attraverso un post su facebook: "In nome e per conto dell'Apd Casalbordino- si legge- ho l'onore di annunciare il nome del tecnico che guiderà i gladiatori giallorossi nel prossimo campionato di Promozione regionale. È Gabriele Farina il condottiero chiamato a guidare il Casalbordino in questa nuova ed entusiasmante avventura. Gabriele ha calcato per tanti anni i campi di Serie D ed Eccellenza vestendo le gloriose maglie di Atessa, Casoli, Guardiagrele, Val di Sangro.

La sua promessa è quella di regalarci un Casalbordino che lotterà su tutti i palloni fino al 97' minuto. L'ex tecnico del Montazzoli 'dei miracoli' è famoso per il suo credo calcistico votato all'attacco su tutti i campi e ad imporre il proprio gioco sempre e comunque. Siamo certi e confidenti che riuscirà a regalarci soddisfazioni inimmaginabili. Nel ringraziarlo per la professionalità messa a nostra disposizione tutta la società augura a Gabriele grosse soddisfazioni e rivolge lui un grosso in bocca al lupo".