Gli invitati in chiesa per la messa del matrimonio e fuori i ladri in azione. È successo nei giorni scorsi a Vasto, nel parcheggio antistante la chiesa dell'Incoronata. Mentre nella chiesa era in corso la cerimonia, iniziata alle quattro del pomeriggio, fuori i malviventi erano intenti ad aprire le vetture lasciate in sosta e arraffare ciò che trovavano all'interno. Il bottino è stato di diverse centinaia di euro poichè alcuni degli invitati avevano lasciato le buste con il denaro da regalare ai novelli sposi all'interno delle vetture, ben nascosti nei cruscotti o nei portabagagli. Dopo aver aperto le vetture i ladri hanno frugato all'interno e poi richiuso le portiere, tant'è che all'uscita dalla chiesa le vittime del furto non si sono subito rese conto di quanto era accaduto. "Hanno rubato nelle auto che erano state chiuse con il telecomando - racconta una delle vittime -, evidentemente avevano qualche congegno elettronico per aprire e richiudere".

Anche le buste erano state lasciate al loro posto, così che i proprietari se ne accorgessero il più tardi possibile. "Ma non c'era più il denaro mentre le buste erano state richiuse". Tra gli invitati, ritrovatisi poi al ristorante, si è subito diffusa la voce di quanto era accaduto. Almeno tre le auto da cui è stata portata via una somma considerevole. Sparite anche diverse carte di credito. "Ma credo che siano state molte le macchine aperte e poi richiuse dopo il furto". L'aver celato le buste nelle auto, così da non farle vedere dall'esterno, non è servito a scoraggiare i ladri che non hanno esitato ad agire in pieno giorno e in una zona altamente trafficata.