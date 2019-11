Un mese e mezzo fa l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci aveva promesso il potenziamento dei servizi del Distretto Sanitario di Base di San Salvo [LEGGI L'ARTICOLO], viste le condizioni di criticità che creavano non pochi disagi agli utenti. Da quel giorno poco sembra essere cambiato tant'è che l'amministrazione comunale guidata da Tiziana Magnacca, dopo varie sollecitazioni e una lettera aperta indirizzata allo stesso Paolucci, ha voluto far sentire la sua voce con una conferenza stampa proprio davanti alla struttura del distretto. Insieme al sindaco c'erano il presidente del consiglio Eugenio Spadano, l'assessore Faienza e il consigliere Tonino Marcello. Al Cup resta ancora un solo dipendente. Inoltre, come da cartello affisso nella sala d'attesa, il servizio di sportello sarà sospeso dall'8 al 22 agosto. "Sarebbe una interruzione di pubblico servizio - ha detto il sindaco -. Se ciò accadrà davvero siamo pronti ad agire per vie legali".

Nell'intervista al sindaco Tiziana Magnacca l'analisi delle condizioni di criticità e le richieste all'assessore regionale Paolucci.