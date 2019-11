Partirà venerdì 19 giugno il Campionato italiano di Beach Soccer con la tappa di San Benedetto del Tronto. La competizione targata Lega Nazionale Dilettanti è giunta alla dodicesima edizione e terminerà il 9 agosto. A partecipare saranno quattordici squadre della serie A 2015, stesso numero della stagione 2011 e di quella dello scorso anno. Tra queste troviamo i club storici nati con l’ufficialità della disciplina insieme ai nuovi sodalizi che stanno crescendo sempre di più. Due gironi, il primo (girone A)vede inserite le squadre Anxur Trenza, Livorno, Milano, Pisa, Happy Car Sambenedettese, Terracina, Udinese e Viareggio. Nel secondo, il girone B, troviamo Barletta, Canalicchio Ct, Catanese, Catania, Ecosistem Futura Energia Catanzaro, Città di Villafranca, Lamezia Terme e Catanzaro. La formula del Campionato è cambiata quest’anno proprio per rispondere alle esigenze degli impegni della nazionale e per rendere le tappe più concentrate e meno stressanti per le società.

Otto squadre partecipano al girone A (centro nord), altrettante prendono parte a quello B (centro sud). Le società di ogni raggruppamento si affrontano in scontri diretti organizzati in una tappa dal giovedì alla domenica per l’A (Lido Di Camaiore) e per il B (Catanzaro) che saranno precedute da una tappa unica dal venerdì alla domenica in cui si affiancheranno le sfide di entrambi i gironi (San Benedetto del Tronto). Le prime quattro classificate di ogni girone si affrontano alle Fasi Finali sulla sabbia di Lignano Sabbiadoro per rincorrere lo Scudetto. La kermesse conclusiva sarà aperta dalla Supercoppa in cui si sfidano la vincitrice della Coppa Italia e quella dell’ultimo campionato. Meno tappe dunque, ma stesso numero di gare (ogni club disputerà sette partite).

Con la sua Milano, prenderà parte al campionato nazionale anche quest’anno Giuseppe Soria, capitano della Vastese Calcio ormai alla sua dodicesima partecipazione. Dopo la stagione vincente con la Sambenedettese (leggi l’articolo), Soria è arrivato al club più titolato d’Italia quest’anno ed ha preso parte alla Coppa Italia tenutasi a fine maggio a Terracina (leggi l'articolo) nella quale il club lombardo si è qualificato come terza forza della kermesse dietro a Catania e Terracina. L’attaccante vastese già da ieri doveva essere a Milano, ma a causa del maltempo che ha colpito il capoluogo lombardo, la sua partenza è stata rinviata ad oggi. Tuttora a Milano le condizioni atmosferiche non sono migliorate e dunque Soria potrebbe partire direttamente verso San Benedetto, ma questo ancora non lo si sa e il giocatore sta attendendo le direttive della società. Dunque manca pochissimo all’inizio di una lunga stagione estiva targata Beach Soccer e le migliori squadre d’Italia puntano al titolo. Tra le fila milanesi molto probabilmente non saranno disponibili i tre brasili, convocati dalla propria nazionale- fattore che rende orgogliosa la squadra rosso nera ma al tempo stesso non le permette di arrivare a San Benedetto al completo. Lo scorso anno a salire sul tetto d’Italia fu l’ Happy Car Sambenedettese che riuscì ad aggiudicarsi anche la Super Coppa di Lega.

Tutte le squadre partecipanti:

Girone A

Anxur Trenza

Happy Car Sambenedettese

Livorno

Milano

Pisa

Terracina

Udinese

Viareggio

Girone B

Barletta

Canalicchio Ct

Catanese

Catania

Catanzaro BS

Ecosistem Futura Energia Catanzaro

Lamezia Terme

Villafranca

Il calendario

19/21 giugno – girone unico A + B – San Benedetto del Tronto (Ap)

23/26 luglio – tappa girone B – Catanzaro Lido (Cz)

30 luglio / 2 agosto – tappa girone A – Lido Di Camaiore (Lu)

6/9 agosto – Supercoppa + Finali – Lignano Sabbiadoro (Ud)