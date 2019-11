Per fortuna non è in pericolo di vita la bimba di due anni e mezzo trasferita nel reparto specializzato del Policlinico Gemelli di Roma dall'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dov'era giunta a seguito di un incidente avvenuto a in un piccolo centro del Medio Vastese.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina, che si trovava all'interno dell'azienda di famiglia, non si sarebbe accorta di un contenitore con del siero di latte bollente e avrebbe inciampato contro il recipiente, finendo per ustionarsi gli arti inferiori. Quindi la corsa verso l'ospedale di via San Camillo de Lellis e la successiva decisione dei medici, che hanno disposto il trasferimento della piccola paziente, avvenuto intorno alle 12,30 in eliambulanza a Roma, dove sarà curata dal relativo reparto specializzato del Gemelli.