"Impara l'arte e mettila da parte...prima degli esami". Questo il titolo scelto dai ragazzi delle classi terze G,H,I della scuola media Paolucci di Vasto per la mostra con le opere realizzare nel corso di educazione artistica. Nel giorno in cui c'era fibrillazione per l'uscita dei quadri che sancivano l'ammissione agli esami di terza media, in una delle aule della scuola è stata simbolicamente inaugurata questa esposizione, voluta dalla professoressa Anna Torre con il supporto della dirigente Sandra Di Gregorio. "Sono tutti i lavori che saranno oggetto di valutazione in sede d'esame - spiega la docente di arte -. Lo studio degli artisti del '900 è stato per loro molto stimolante e si sono lasciati coinvolgere dalle opere osservate sui libri".

Variegata la scelta dei quadri da riprodurre, così come le tecniche utilizzate. "A conclusione del loro percorso in questa scuola - ha aggiunto la professoressa Torre - mi sembrava bello realizzare questa esposizione. Mi emoziono quando loro si sentono dei piccoli artisti". Nella stessa aula, oltre alle opere dei ragazzi (accompagnate dalla riproduzione degli originali), c'erano anche i lavori realizzati nel percorso di tecnologia con la professoressa Marina Di Santo. "Oltre ai lavori in aula - spiaga la docente -in cui abbiamo approfondito come la tecnologia oggi influenzi la nostra vita, abbiamo portato le competenze dei ragazzi all'esterno. Anche quest'anno si è rinnovata la collaborazione con l'Avis, per il loro calendario, poi abbiamo partecipato alle iniziative del Fai e al Festival della Scienza del Liceo Scientifico".