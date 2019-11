Ha riportato ferite fortunatamente non gravi il conducente di un'Ape Car, coinvolto in un incidente con un'auto guidata da un giovane, rimasto illeso, lungo corso Garibaldi.

Per cause in corso di accertamento, i due messi si sono scontrati all'altezza di un incrocio; violento l'impatto che ha mandato l'Ape Car in testa coda; il conducente del mezzo, ferito ma sempre cosciente, è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto, mentre il conducente dell'auto non ha avuto bisogno di immediate cure mediche.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, i carabinieri della Stazione di San Salvo, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.