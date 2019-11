È stato inaugurato nei giorni scorsi il mercatino dell'usato di Tesla Bike, sulla statale 16 a Vasto Marina. Dal mondo delle bici, che vede il marchio ormai affermato protagonista, Antonio Lipartiti, titolare dei punti vendita di Vasto, San Salvo, Termoli e Campobasso, ha voluto ampliare il proprio progetto, rimanendo però ben saldo nell'ottica del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Nel mercatino dell'usato di Vasto Marina, infatti, la parola d'ordine è riciclo, partendo sempre dalle biciclette, ma spaziando su qualunque tipo di articolo, dall'antiquariato allo shabby, ma anche il semplicemente "vecchio", purché particolare e riutilizzabile. Così è già possibile apprezzare una vasta esposizione di biciclette (tra cui un esemplare del 1920), le prime radio, culle di inizio Novecento, arredi di pregio, per i quali il mercatino si pone da intermediario tra il venditore, che magari sta svuotando la cantina e vuole liberarsi di vecchi cimeli, e gli appassionati del genere.

Ma l'impegno del mercatino di Tesla Bike per il riciclo dei materiali non finisce qui; nel mercatino vengono anche effettuate vere e proprie "trasformazioni": così da un copertone di bicicletta può "nascere" una cintura e da una catena un'originalissima collana. Insomma, l'obiettivo della nuova attività avviata a Vasto Marina è quello di ridare valore ad oggetti che diversamente verrebbero buttati.

In cantiere, però, ci sono altri progetti, sempre legati all'ambito dello sviluppo sostenibile e quindi del benessere. Un primo progetto riguarda il settore turistico e dovrebbe concretizzarsi l'anno prossimo con l'attivazione di percorsi di cicloturismo e l'apertura di un Bike Café, naturalmente specializzato in prodotti adatti a un pubblico di ciclisti che, magari, passando nei pressi della vicinissima pista ciclabile di Vasto Marina, vorrà fare una piccola pausa rinfrescante con le bevande e i prodotti consoni all'attività sportiva, rigorosamente bio. E sempre legato al benessere e alla corretta alimentazione, presto vedrà la luce anche il progetto legato al ristorante vegano, all'interno del Bike Café, un'idea per unire rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile e stile di vita sano in un circolo virtuoso sviluppato in un'unica attività, quella di Tesla Bike di Vasto Marina.

