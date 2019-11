È il consigliere regionale di Abruzzo Civico, nonché presidente della V commissione Sanità, Mario Olivieri, a riportare l'attenzione sul corso universitario di Infermieristica di Vasto, rimasto senza sede dopo la disdetta dell'affitto dei vecchi locali.

Olivieri si dice "preoccupato dal fatto che la disdetta dell’affitto dei locali parte dal 1 settembre 2016, e che a fare data da quel termine, in mancanza di soluzioni strutturali, il corso di infermieristica rischia di non potere più essere svolto a Vasto, costituendo ciò un gravissimo nocumento per la qualità della formazione e per la possibilità di accesso al corso, anche in un territorio distante dalla Università e vocato alla formazione".

Constatato quindi che "la Asl di Lanciano Vasto Chieti, nelle persone del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore del Servizio tecnico, più volte sollecitate alla soluzione del problema, con richiesta di reperimento di locali di proprietà della Asl, nonostante impegni presi, non hanno trovato soluzioni concrete, inducendo a ritenere che in ciò ci sia mancanza di volontà a risolvere il problema", Olivieri vuole impegnare la Giunta regionale "affinché impartisca disposizioni alla direzione generale della Asl, al fine di reperire in tempi brevi i locali, di proprietà della stessa Azienda, all’interno del presidio ospedaliero di Vasto, o in zone viciniori ad esso, al fine di permetterne la predisposizione, con gli eventuali lavori necessari, per lo svolgimento dei corsi di laurea del corso in infermieristica, a partire dall’anno accademico 2016/2017, visto che i locali attualmente in dotazione dovranno essere restituiti dal 1 settembre 2016".

Olivieri, inoltre, chiede che "tale incombenza venga monitorata e realizzata nei tempi suddetti, verificandone le fasi di ricerca, di realizzazione delle opere e di messa a disposizione della Università, prevedendo anche eventuali provvedimenti, in caso di mancata ottemperanza in merito, al fine di permettere il regolare svolgimento del Corso in infermieristica dell’anno Accademico 2016/2017".