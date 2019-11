Continuano le visite della sezione vastese dell’Associazione Arma Aeronautica alle basi dell’aviazione italiana. Giovedì 11 giugno, la delegazione della sezione presieduta da Oreste De Rosa, è stata ospite del 72° Stormo a Frosinone. “E' stata una visita della base aerea con un preciso percorso – spiega Roberto Bruno, segretario della sezione - cominciato in sala briefing con presentazione del 72° Stormo per poi passare in linea di volo ad osservare e studiare dal vivo l'attività di addestramento di vari tipi di elicotteri; successivamente, con un breve passaggio sotto la torre di controllo, si è entrati nella sala del servizio meteorologico e poi in hangar manutenzione ed efficienza velivoli; dopodiché si è passati all'esposizione storica e di equipaggiamenti tecnici e nella sede della Sezione AAA di Frosinone la cui accoglienza è stata di impeccabile professionalità. La visita si è conclusa con la cerimonia di scambio crest e materiale storico turistico del territorio di Vasto tra il Comandante del 72° e l'AAA di Vasto”. Grande commozione per il dottor Michele Antonarelli, socio AAA di Vasto, che ha incontrato i compagni con cui condivise il periodo di servizio al 72° Stormo dopo aver conseguito la laurea in Medicina. A chiudere la visita è stato il discorso di augurio del Comandante del 72° Stormo, l'abruzzese Col. Pil. Leonardo Barone, ai giovanissimi che hanno partecipato alla visita di giovedì 11 giugno, di diventare un giorno piloti dell'aria e ad ogni modo di seguire nella crescita e nella vita gli alti valori dell'Aeronautica. Il presidente Oreste De Rosa, insieme al presidente della AAA d’Abruzzo, Sergio Di Nardo, hanno ribadito lo scopo dell’associazione di mostrare e tramandare ai giovani, ai ragazzi, alle generazioni future, la cultura, la storia, l'organizzazione, i valori, l'impegno e l'elevata preparazione del personale dell'Aeronautica Militare Italiana.

I prossimi appuntamenti su cui sta lavorando la AAA di Vasto sono l'incontro coi Piloti delle Frecce Tricolori il 3 luglio 2015 nell'Aeroporto d'Abruzzo e l'Air Show 5 e 6 settembre 2015 per il 55° Anniversario della fondazione della P.A.N. Frecce Tricolori, nella loro sede Aeroporto di Rivolto (UD), con la presenza di altre pattuglie acrobatiche europee. L'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vasto e Regione Abruzzo ringraziano le Istituzioni Civili e Militari locali e le altre Associazioni d'Arma similari per la loro sempre preziosa disponibilità e collaborazione nelle varie attività sia statutarie proprie che collettive, a beneficio e nel prestigio del territorio di Vasto.