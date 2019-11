Cinquantatre. Non è un numero buttato lì a caso ma sono i punti in più che Andrea Iannone ha nella classifica generale della MotoGp rispetto allo scorso anno. Nel 2014, dopo 7 gare in sella alla Ducati del team Pramac era nono con 41 punti. Quest'anno, cavalcando la fiammante Desmosedici Gp15, di punti ne ha raccolti 94 ed è terzo alle spalle di Rossi (138) e Lorenzo (137). È cambiato il team, vero, la moto è nuova e in continuo sviluppo, ancora vero, ma la gara di ieri ha fatto emergere tutte le qualità del pilota vastese. Dopo le difficoltà delle sessioni di prove, che lo hanno costretto a partire dalla 12ª casella in griglia, Iannone ha recuperato subito tre posizioni, mantenendo alta la concentrazione mentre i piloti che viaggiavano nelle posizioni di testa cadevano a terra. Ha studiato a lungo Smith, trovando il momento giusto per il sorpasso e ha conservato la quarta posizione che gli è valsa il sorpasso sul compagno di squadra Dovizioso nella classifica iridata.

Il racconto della gara [CLICCA QUI]

"E’ stata una gara molto difficile ed in generale questo weekend non è stato semplice da affrontare - ha commentato a fine giornata-. Abbiamo sempre cercato di migliorare, ma abbiamo fatto molta fatica e non siamo mai riusciti a raggiungere quello che ci aspettavamo e a cui eravamo abituati dall’inizio della stagione". Già dal venerdì aveva lamentato problemi di aderenza che, anche ieri, gli hanno dato noia. Lui però non si è perso d'animo. "Mi sono concentrato per fare la miglior gara possibile in queste condizioni, cercando di raccogliere il massimo senza commettere errori perché le condizioni della pista erano molto critiche, in quanto si scivolava tanto sia davanti che dietro". Dopo un avvio di stagione più che positivo il pilota della Ducati numero 29 vuole ancora migliorare e lo dice chiaramente: "Non sono contento del quarto posto, perché credo che noi possiamo ambire ad altri risultati, ma ho comunque portato a casa altri punti importanti, torno ad essere terzo in campionato e sono soddisfatto per come ho gestito la gara di oggi".

Anche Gigi Dall'Igna ha commentato positivamente la prova del suo pilota. "Iannone ha fatto una gara molto intelligente, soprattutto se consideriamo il fatto che è partito dal dodicesimo posto in griglia, ed è quindi riuscito a portare a casa un ottimo risultato, tenendo anche presente che le condizioni della pista oggi erano veramente difficili". C'è tutto il tempo per continuare nel processo di crescita e miglioramento. Iannone ci proverà già ad Assen, tra due settimane, circuito dove già l'anno scorso era andato bene, chiudendo al sesto posto.