Ieri, sulla spiaggia di Vasto Marina, gli amici di sempre hanno voluto ricordare in allegria Ivan Di Nanno, per tutti semplicemente Ivano, con una partita di beach soccer.



Ivano è assente da Pasqua e tanti sentono la sua mancanza. Siamo sicuri però che la sua "assenza" sia una "mancanza"? A vedere gli amici ricordarlo in occasione di una partita sulla sabbia parrebbe di no. Era "presente" in ognuno di noi e quindi moltiplicato.

La maglietta col suo solito faccione sorridente "ostentata" dagli amici. Un posticino che Ivano si è ricavato nel cuore di ognuno di noi e dove troverà sempre "casa".



Nel mio piccolo spero di riuscire ad organizzare: "Love is in the air", una serata all'insegna della sua musica, che avevamo in programma di fare "solo" io e lui questa estate e che invece organizzeremo assieme a tutti i tanti amici. Ognuno col suo piccolo spazio di ... cuore.



Francescopaolo D'Adamo