Nella giornata di sabato il sindaco di Casalbordino, Remo Bello, e l’assessore al Turismo Raffaele Turco hanno ricevuto presso la Casa comunale, il signor Christian Zimarino, di Perth, Australia, i cui nonni erano nativi di Casalbordino, come si evince dal cognome molto noto a livello locale .

Christian è voluto tornare a Casalbordino per festeggiare il suo trentesimo compleanno con amici e parenti. "L'ultima volta che sono tornato qui - ha sottolineato Zimarino - mi sono innamorato di questo bellissimo paese", mentre il sindaco si è complimentato con il giovane "per il grande attaccamento alla terra dei tuoi nonni; è molto bello avere giovani di origine italiana che non dimenticano le proprie origini, a nome di tutta la cittadinanza ti conferisco il titolo di 'Cittadino di Terra Casalese'".