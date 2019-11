Una delegazione di studenti dell'Istituto comprensivo n. 1 di San Salvo ha visitato nei giorni scorsi la sede di palazzo di Città in piazza Papa Giovanni XXIII. Accompagnati dalle docenti Natalia D'Addiego e Maria Giuseppina Cieri sono stati accolti dal sindaco Tiziana Magna e dall'assessore alla Cultura Giovanni Artese. Gli studenti hanno seguito un percorso di formazione nell'ambito dell'iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi che si è conclusa anche visitando i diversi uffici comunali, per approfondire gli aspetti legati al lavoro dei diversi settori della macchina amministrativa. Le classi interessate sono state: 3ª A, 3ª B, 3ª C, 3ª E, 3ª F, 3ª G e 2ª C.