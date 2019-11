Si chiude con un ottimo quarto posto il gran premio di Catalogna di Andrea Iannone. In un fine settimana vissuto tra tante difficoltà tecniche il pilota vastese ha fatto quanto meglio poteva in una gara caratterizzata da diverse cadute (su tutte quelle di Marquez e Dovizioso). La gara sul circuito di Montmelò segna anche il sorpasso di Andrea Iannone sul compagno di squadra Andrea Dovizioso nella classifica iridata. Ora Iannone è terzo, alle spalle di Lorenzo e Rossi e guadagna ancora punti nei confronti del campione del mondo Marquez. Bilancio quindi positivo, anche alla luce del 12° posto con cui era partito e, va ricordato, con la spalla che sta tornando nelle condizioni migliori.

La gara. Pronti-via e in testa alla corsa si portano i “soliti” Lorenzo e Marquez, seguiti da Dovizioso. Iannone riesce subito a guadagnare due posizioni, portandosi 10°, poi ne conquista un’altra e si piazza nono alle spalle di Smith con Pedrosa alle sue spalle. Lo spagnolo riesce a superarlo e Iannone si ritrova a battagliare con Redding, con cui si scambia posizione (l’8ª, per via della caduta di Marquez) un paio di volte. Cade anche Pol Espargaro, lasciando la settima posizione al pilota vastese che si trova così a sette decimi da Smith. E’ ancora una caduta a far guadagnare una posizione a Iannone. Questa volta a finire a terra è il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, che scivola percorrendo una curva. A 19 giri dalla fine il pilota con la Ducati numero 29 si ritrova così sesto, sempre alle spalle di Smith. Dopo una fase in si era allontanato dal suo avversario, a metà gara Iannone arriva minaccioso alle spalle di Smith, pronto all’assalto per la conquista della 5ª posizione. A sette giri dalla fine Iannone riesce finalmente nel sorpasso su Smith, con un perfetto inserimento in curva nel quarto settore del circuito. Il ducatista prova anche a mettere nel mirino Aleix Espargaro, che da qualche giro viaggia su tempi superiori ai suoi. Ma, a 5 giri dalla fine, cade anche Espargaro, lasciando il quarto posto saldo nelle mani di Andrea Iannone. Lorenzo, nonostante il tentativo di rimonta di Rossi, taglia per primo il traguardo. Sul terzo gradino del podio sale Pedrosa con Iannone che chiude al quarto posto davanti a Smith e Vinales (partito dalla prima fila).

L'ordine d'arrivo: Lorenzo, Rossi, Pedrosa, Iannone, Smith, Vinales, Redding, Bradl, Petrucci, Bautista, Miller, Laverty, Baz, Di Meglio, De Angelis, Barbera.