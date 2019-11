Lui corre sempre (o quasi) scalzo. E, per una volta, i suoi amici podisti hanno voluto imitarlo tanto da dare alla giornata il suo nome. Così questa mattina, sulla spiaggia di Vasto Marina, è andata in scena La corsa di Tonino, promossa dal gruppo podistico I Tapascioni di cui Tonino Bevilacqua è presidente onorario. Il raduno in mattinata presso il Lido Acapulco da cui, lasciate le scarpe, i podisti hanno raggiunto la spiaggia per dirigersi verso il monumento alla Bagnante. Foto-ricordo e poi indietro, verso il torrente Buonanotte e rientro all'Acapulco per chiudere i 9 km. previsti con il rinfresco offerto dal titolare del lido, Massimo Di Lorenzo.

Ma per Tonino Bevilacqua oggi era una giornata doppiamente speciale. "Abbiamo festeggiato - spiega Nicola Delli Benedetti - i suoi 40 anni di corsa e i suoi 72 di età, portati splendidamente grazie alla corsa". Una mattinata di sport e divertimento, come è nello spirito dei Tapascioni e dei tanti amici appartenenti ad altre associazioni che non perdono occasione per unirsi al gruppo.