Dopo il trionfale podio del Mugello Andrea Iannone sta attraversando non poche difficoltà nel Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento della stagione MotoGp. Domani partirà dalla 12ª casella in griglia di partenza, la sua peggior prestazione stagionale.

Già nel corso delle sessioni di prove di ieri il pilota vastese aveva avuto problemi con la sua Ducati Desmosedici Gp15. "Per il momento non ho il feeling che volevo - ha spiegato ieri sera- e probabilmente il comportamento della moto su questa pista non cambierà radicalmente, ma sono certo che riusciremo a trovare il modo per essere più veloci e comunque oggi siamo già riusciti a migliorare la moto nel punto di frenata".

Per la prima volta in questa stagione Iannone è stato costretto ad affrontare la sessione Q1 per poter accedere alla Q2, tra i primi 12 della griglia. Superata, insieme a Pedrosa, la fase dei ripescaggi, il pilota vastese ha cercato di tirare fuori il massimo dalla sua moto ma, alla fine, si è dovuto accontentare della 12ª posizione. Sul circuito di Barcellona ci sarà una coppia Suzuki a partire davanti a tutti. Aleix Espargaro ha conquistato la pole position, alle sue spalle Maveric Viñales, poi Lorenzo.

Servirà un gran lavoro dei tecnici per raccogliere le indicazioni di Iannone e cercare di sistemare la moto in modo da permettergli di fare una buona gara, magari recuperando posizioni preziose già in partenza. "Oggi durante le qualifiche non ho sfruttato appieno il potenziale della mia moto e non sono riuscito ad ottenere il risultato che speravo - ha commentato a fine giornata Andrea Iannone-. Durante la seconda uscita con gomme morbide, mentre stavo migliorando il mio tempo, ho commesso un errore e questo non mi ha permesso di ottenere un risultato migliore. Mi dispiace partire così indietro, ma resto positivo per domani perché con una buona partenza posso fare una bella gara. Il mio passo non sembra male e oggi in FP4 sono andato abbastanza bene, quindi rimango fiducioso. Ora ci concentriamo sui dettagli, in modo da essere pronti per la gara di domani, dove partire bene sarà determinante".

La griglia di partenza. A.Espargaro, Viñales, Lorenzo, Marquez, Dovizioso, Pedrosa, Rossi, Smith, Crutchlow, Hernandez, P.Espargaro, Iannone, Barbera, Redding, Bradl, Petruccci, Di Meglio, Hayden, Baz, Bautista, Miller, Laverty, De Angelis, Melandri, Abraham.