Non c'è pace per il punto vendita Tesla Bike di via Grasceta a San Salvo. In meno di un mese il negozio di biciclette è stato preso per tre volte di mira dai ladri. L'ultimo episodio è avvenuto questa notte, con i malviventi che hanno sfondato una delle vetrine del negozio e, una volta dentro, hanno portato via un gran numero di biciclette. "Il conteggio dobbiamo ancora farlo - spiega Antonio Lipartiti, titolare dell'attività -, ma hanno preso tutte le mountain bike e le bici da corsa".

Il primo episodio era avvenuto nella notte del 25 maggio [LEGGI L'ARTICOLO] quando, poco dopo la mezzanotte, i malviventi avevano forzato una porta e rubato poche bici ma dall'elevato valore economico. Appena un paio di giorni fa il secondo tentativo [LEGGI L'ARTICOLO], in quell'occasione andato a vuoto perchè i carabinieri e il titolare del negozio erano riusciti ad arrivare tempestivamente in via Grasceta dopo che era scattato l'allarme.

Così, questa notte, il ladri sono tornati in azione in via Grasceta, riuscendo a mettere a segno il colpo. "Mentre l'altra volta avevano solo le bici in carbonio e addirittura una in alluminio l'avevano buttata via - commenta Lipartiti -, questa volta hanno fatto piazza pulita di tutte le bici di valore. Purtroppo ieri sera mi si è spento il telefono, dove arriva la chiamata del sistema di allarme (che comunque ha una sirena e avrebbe dovuto richiamare l'attenzione di chi era in zona) e così stanotte non sono stato avvisato. Solo stamattina ho avuto l'amara chiamata. Sono profondamente amareggiato per questo ennesimo episodio".

Tre episodi in poco meno di un mese che hanno spinto Antonio Lipartiti a prendere una decisione drastica. "Causa ennesimo furto Tesla Bike San Salvo chiude", annuncia sulla pagina facebook del negozio. "Ringrazio di cuore tutti i clienti di San Salvo che ci hanno fatto sentire a casa nostra. Un abbraccio".