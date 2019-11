Una tartaruga morta è stata avvistata oggi pomeriggio da alcuni bagnanti dinanzi alla spiaggia di Vasto. Il ritrovamento è avvenuto nella parte meridionale della riviera, davanti alla Riserva naturale Dune di Vasto Marina. La carcassa è stata portata a riva e sul posto è intervenuto il medico del servizio veterinario della Asl che ha verificato come si trattasse di un esemplare femmina di circa una trentina d'anni, morta da diversi giorni. Dopo il via libero del medico la tartaruga è stata portata via dagli uomini del gruppo comunale di protezione civile.

Sempre nel pomeriggio un'altra tartaruga morta è stata trovata sulla costa vastese, questa volta in località Canale. Si sono quindi ripetute le procedure del caso con la rimozione anche di questa seconda carcassa.

Con i due esemplari salgono a 5 le tartarughe ritrovate morte sulla costa sud dell'Abruzzo nel giro di pochi giorni. E con il dispiacere da parte dei cittadini nell'osservare questi animali senza vista crescono anche gli interrogativi. "Ho inviato le foto delle tartarughe morte anche al consigliere regionale Pietro Smargiassi - scrive Stefano Moretti che ci ha inviato le immagini -, chiedendogli di pretendere che venga accertato perchè queste tartarughe sono morte in un così breve lasso di tempo".