Nella prossima stagione agonistica la Promo Tennis disputerà il campionato di serie C per il terzo anno consecutivo. La squadra guidata da Giuseppe D'Alessandro, quest'anno nella duplice veste di capitano e giocatore, ha conquistato la permanenza nella categoria dopo appassionanti sfide contro avversarie di livello. Buona la cornice di pubblico in occasione delle gare interne sui campo del centro sportivo nel quartiere San Paolo, per ammirare le gesta di una squadra formata, oltre che da D'Alessandro e dall'altro giocatore di esperienza, Nicola Troiano, da giovanissimi atleti cresciuti nel vivaio vastese: Giuseppe Checchia, Angelo Ciancaglini, Pierfrancesco Malavolta e Silvio Ruzzi. A loro, anche nella prossima stagione, sarà affidato il compito di tenere alto l'onore della società vastese nel campionato di serie C.

La Promo Tennis è impegnata anche nel campionato di serie D2, ancora in corso, con i tennisti Stefano Santicchia, Giuseppe Celenza, Maurizio Ialacci e Mosè Ferretti. Per loro sono già arrivate due vittorie nei derby con il Circolo Tennis Vasto e con il Circolo Tennis San Salvo.

Più che positivo anche il bilancio dei giovanissimi atleti della Promo Tennis che si sono fatti onore in competizioni provinciali, regionali e nazionali a testimonianza del grande lavoro svolto dai maestri della scuola vastese.