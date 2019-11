Evoluzione piuttosto naturale quella che oggi coinvolge il nostro portale turistico Vasteggiando.it: dalla semplice promozione del territorio alle concrete proposte di itinerari, prenotabili direttamente dal sito: nasce così Itinerari, la sezione di Vasteggiando per organizzare al meglio le tue vacanze.

Dove vuoi andare? Quando vuoi partire? Cosa vorresti fare? Quanto tempo hai a disposizione?

E’ sufficiente rispondere a queste poche e semplici domande per trovare l’itinerario giusto per te fra quelli proposti. E una volta individuato il percorso, il luogo o l’esperienza che vuoi vivere, hai accesso a tutte le informazioni necessarie (disponibilità, orari, trasporti, servizi inclusi e/o opzionali) per prenotare subito la tua gita turistica.

“Vasteggiando - Itinerari”, da oggi disponibile all’indirizzo itinerari.vasteggiando.it è un ulteriore strumento di promozione turistica previsto dal Modello Vasteggiando proposto da Studioware e che attualmente considera player come: Comune di San Salvo – Comune di Vasto - Comune di Scerni - Pro Loco Scerni - Agenzia Di Fonzo Viaggi - F.lli Di Fonzo - Grotta del Saraceno - D’Addario Junior - Tesla Bike - Agriturismo Montevecchio.

L’intento di "Vasteggiando - Itinerari" di promuovere le attività artistico-culturali o d’intrattenimento, le bellezze storico-archeologiche, le tradizioni e l’enogastronomia locale e in generale tutte quelle attrazioni del territorio che interessano non soltanto il turista, ma anche chi lo abita e lo vive giorno dopo giorno.

Visita subito la sezione Vasteggiando - Itinerari, l'offerta turistica sarà ampliata costantemente!

