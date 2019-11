Il Movimento 5 Stelle di Vasto sta organizzando incontri pubblici in tutti i quartieri della città "per instaurare con i cittadini un rapporto di collaborazione diretta. L'obiettivo è quello di raccogliere idee e proposte per risolvere i problemi dei nostri quartieri e, in vista delle prossime elezioni comunali, elaborare insieme il programma e la lista dei candidati pronti a cambiare realmente la nostra città".

Il primo incontro si svolgerà oggi pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20, presso il piazzale antistante la chiesa della Madonna dell’Incoronata, dove verrà allestito un apposito gazebo per incontrare i cittadini del quartiere contrada Riccione, via San Leonardo e traverse.

"Saranno presenti all’incontro - annunciano dal M5S - il consigliere regionale Pietro Smargiassi, alcuni membri dei gruppi di lavoro 'Coordinamento con i quartieri' e 'Gazebo a 5 Stelle'".