Finalmente le vetture potranno tornare a transitare in via Santa Lucia. Nei giorni scorsi era stata completata la struttura metallica di sostegno all'antica residenza dei D'Avalos crollata lo scorso 17 marzo [VIDEO1 - VIDEO2]. Proprio da quel giorno la strada era stata chiusa, costringendo le vetture a dirigersi verso fosso Anghella e creando non pochi disagi alla circolazione e a commercianti e residenti, in particolare quelli che abitano nel tratto compreso tra il luogo del crollo e l'incrocio con via San Domenico Savio. Poco meno di un mese fa avevano rivolto al Comune un appello affinchè spingesse la proprietà della struttura a completare la messa in sicurezza per la riapertura della strada [VIDEO].

Oggi, a tre mesi dalla chiusura, via Santa Lucia è stata resa nuovamente transitabile, anche se occorre prestare attenzione visto che in corrispondenza del cantiere la carreggiata si restringe.