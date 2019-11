Si è tenuta nella mattinata di oggi presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso l'investitura ufficiale di Davide D'Alessandro come referente locale del movimento politico "Noi con Salvini", nato - come spiegato per l'occasione - per dare la possibilità di partecipazione al progetto politico di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, anche in quei territori dove la Lega non è presente. Presenti all'incontro, il coordinatore regionale Simone Angelosante, Davide Traini e Giuseppe Bellachioma dello stesso coordinamento, e naturalmente Davide D'Alessandro. Tra il pubblico, Nicola Del Prete e Massimo Desiati.

Nelle interviste ad Angelosante e D'Alessandro il progetto politico presentato per l'occasione, con l'ambizioso obiettivo di "diventare la prima forza politica del centrodestra, nel Paese e anche a Vasto".