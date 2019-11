A tre anni e mezzo dall’entrata in vigore della modifica della viabilità, nella zona della scuola materna in Via Della Libertà, i sensi unici introdotti per evitare l’ingorgo all’entrata e all’uscita dei bambini non hanno dato nessun miglioramento, anzi hanno creato notevoli problemi alle persone che devono districarsi in questo labirinto. Io credo che in una strada come Via S.Agnese dove ci sono delle attività commerciali, il buon senso vorrebbe che dovrebbe essere facilitato l’ingresso e non l’uscita, e non può essere penalizzata per una mezz’oretta della mattina e del pomeriggio, dove si creava e si crea egualmente il caos.

Ad oggi registriamo quotidianamente lamentele di clienti che hanno difficoltà a raggiungerci,e diversi automezzi che trovandosi in difficoltà, passano tranquillamente nelle strade con divieto, con molta pericolosità per gli automobilisti e per i pedoni.

Faccio appello a chi è di dovere, di prendere in considerazione una urgente modifica da apportare a questa viabilità.

Labbate Costantino