Il sindaco di Vasto Luciano Lapenna ha comunicato ieri al prefetto di Chieti "la sua temporanea assenza dal ruolo di primo cittadino". A darne notizia sono le forze di maggioranza del Comune di Vasto, in una nota in cui si stringono a Lapenna "per il gravissimo lutto che ha colpito la sua famiglia".

A causa della prematura scomparsa del figlio di sua moglie, Lapenna ha preso questa decisione, informandone il prefetto Fulvio Rocco De Marinis.

Da ieri, quindi, le funzioni di primo cittadino sono state trasferite al vice sindaco Vincenzo Sputore, come da protocollo n. 25881 del 11 giugno 2015. Sputore aveva assunto già le funzioni di sindaco in occasione della visita a Perth della delegazione vastese per le celebrazioni del 25° del gemellaggio.

"Si informa, inoltre, che la maggioranza - conclude la nota - sta lavorando per un programma di fine mandato già predisposto e concordato tra tutte le forze politiche".