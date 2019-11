Era sede di un grande esercizio commerciale, ma adesso è abbandonata e alla mercé di vandali e persone senza fissa dimora che, senza problemi, possono intrufolarsi all'interno della grande struttura che si trova tra via Alcide De Gasperi e la villa del quartiere San Paolo intitolata ai magistrati Falcone e Borsellino.

Come si può vedere tranquillamente già dall'esterno della struttura, la stessa è ormai tranquillamente utilizzata come discarica abusiva; negli spazi all'ingresso su via De Gasperi, infatti, sono ben visibili rifiuti di ogni genere, in bustoni o sfusi; presenti anche pneumatici che evidentemente andrebbero smaltiti in ben altro modo.

I problemi, però, non sono solo all'ingresso: una delle porte antipanico laterali, infatti, risulta aperta, per cui l'accesso alla struttura è praticamente a disposizione di chiunque, dai vandali - di cui sono ben evidenti le tracce, tra scritte sui muri (interni ed esterni) e danneggiamenti, a persone senza fissa dimora che possono approfittare del comodo ingresso per alloggiare abusivamente nella struttura, come per altro già segnalato.

Un problema, quindi, che si pone sia a livello di degrado urbano che di sicurezza.