Dopo il furto compiuto la notte tra il 24 e il 25 maggio ai danni del punto vendita Tesla Bike di San Salvo (qui l'articolo), i ladri hanno tentato di mettere a segno un altro colpo nello stesso esercizio commerciale.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, intorno alle 3,20 l'allarme della struttura è scattato di nuovo, ma stavolta i malviventi non hanno fatto in tempo a prendere nulla e sono dovuti fuggire a mani vuote per il tempestivo arrivo dei carabinieri.

Pericolo scampato, ma la preoccupazione cresce per il secondo episodio del genere ai danni dello stesso punto vendita nel giro di meno di un mese.