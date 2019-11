Nella mattinata di ieri, intorno alle 10,30, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza, diretto dal vice questore aggiunto Alessandro Di Blasio, hanno intercettato un'auto che, alla vista della polizia, ha cercato di eludere il controllo, finendo però in una strada senza uscita. A quel punto gli agenti hanno bloccato l'imbocco della via con l'auto della polizia e hanno provveduto al controllo degli occupanti, identificando due donne, rispettivamente di 33 e 28 anni, entrambe di nazionalità serba e con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione.

La conducente del mezzo, durante l’attività di polizia, ha fornito agli operatori una fotocopia di patente di guida croata, mentre la passeggera è risultata sprovvista di qualsiasi tipo di documento. A quel punto gli agenti hanno approfondito il controllo e, sotto il tappetino dell'abitacolo del veicolo hanno trovato, un grosso cacciavite, di solito utilizzato per forzare le porte delle abitazioni.

Le verifiche effettuate dal personale della Squadra Volante, inoltre, hanno consentito di accertare che la fotocopia del documento di guida fornito dalla conducente era completamente falsificato.

Per questi motivi la conducente è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di guida senza patente e uso di atto falso ed entrambe deferite in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il falso titolo di guida ed il cacciavite sono stati sequestrati e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.