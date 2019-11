Per fortuna non sono gravi le condizioni dei conducenti delle due auto, una Wolkswagen Golf e una Fiat Panda, che si sono scontrate in via Marco Polo, a San Salvo Marina, all'altezza dell'incrocio con via Magellano.

Nell'urto, una delle due auto, la Panda, è finita in un fosso e si è capovolta.

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e gli operatori del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale.