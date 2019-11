Tanta qualità e altrettante novità presso il nuovo punto vendita Bontà Di Fiore, inaugurato sabato scorso a San Salvo Marina, al civico 597 della statale 16.

La qualità è assicurata dalla riconosciuta valenza delle produzioni di Stefano Di Fiore: nel 2013 Di Fiore ha vinto l'ottava edizione del Campionato Italiano del salame, che si è svolto a Cernobbio, con uno dei suoi cavalli di battaglia, la ventricina del vastese. Altro prestigioso riconoscimento è arrivato è arrivato anche nell'ambito del premio Pic dell'Accademia del Peperoncino, che premia i migliori salami piccanti. Il segreto di Di Fiore, un'accurata selezione delle materie prime e una tecnica ormai consolidata, che fa delle sue produzioni un'assoluta eccellenza nel settore.

Nel punto vendita di San Salvo Marina, però, non solo le eccellenze gastronomiche di produzione propria: al fianco dei deliziosi insaccati - dalla pluripremiata ventricina ai salami, passando per ogni varietà di insaccato - i migliori prodotti dell'enogastronomia del territorio: vini, prodotti sottolio, oli tartufati, confetture, pasta, miele, zafferano e un'ampia gamma di prodotti alimentari di eccellente qualità e dei marchi più prestigiosi.

Ma non è solo sulla qualità che punta Stefano Di Fiore: tante, infatti, le novità che si possono trovare nel suo punto vendita, a partire dalla gustosissima porchetta ripiena di ventricina, una prelibatezza resa ancor più irresistibile dalla tenerezza della carne; un altro prodotto richiestissimo è il sugo di ventricina, condimento saporito per piatti importanti. Tutti i prodotti, inoltre, sono disponibili in eleganti confezioni regalo e, altra novità assoluta, le Bontà Di Fiore sono disponibili anche in originalissime confezioni da bomboniere.

Nel nuovo punto vendita, inoltre, il giovane e cordiale personale è a disposizione dei clienti per preparare ottimi panini e spuntini per una veloce e gustosa pausa pranzo o per un intermezzo goloso, senza nessun problema di orario. Bontà Di Fiore, infatti, è aperto tutto il giorno - orario continuato - fino alle 20,30.

Oltre all'attività ordinaria del nuovo punto vendita, infine, Bontà Di Fiore sta programmando una serie di eventi straordinari, a partire da questa estate. Il 18 e il 19 luglio, infatti, presso i locali e gli ampi spazi esterni del punto vendita, si svolgerà l'imperdibile "Festeggiando Ventricina", una sagra a tema che naturalmente vedrà protagonista la ventricina, preparata in tanti modi diversi. Di costante ci saranno solo la qualità e il gusto dei prodotti Bontà Di Fiore.

