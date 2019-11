"Il voto più dolce di sempre". Così sul profilo Instagram del Parlamento Europeo è stata sottolineato uno scatto realizzato durante la seduta plenaria dello scorso 9 giugno. Protagonista è la parlamentare vastese del Movimento 5 Stelle Daniela Aiuto che ha portato in aula, al sicuro nel marsupio, la figlia Azzurra, nata da pochi mesi. Una scena sicuramente non usuale per le aule parlamentare e che ha attirato l'attenzione dei fotografi anche se, come scrive la stessa Aiuto sul sul profilo facebook, non è la prima volta che accade. "Non è certo per vana ricerca di visibilità, che per altro non mi interessa, ma per necessità, che ho più volte dovuto portare mia figlia Azzurra in aula per votare o fare un intervento - scrive Daniela Aiuto - . Non è un sacrificio, ma anzi un grande privilegio. Altre volte in passato i miei figli non mi hanno di certo potuta accompagnare sul posto di lavoro. Sono qui per poter portare la voce anche di tutte le mamme che avrebbero diritto, ad esempio, ad avere l'asilo nido aziendale o la possibilità di scegliere il part-time. Da mamma privilegiata lo grido forte: si può fare!!!". In aula, con Azzurra tra le sue braccia, l'eurodeputata pentastellata si è anche fatta sentire in risposta alle accuse di una collega, con un intervento deciso riportato in un video del corriere.it (VIDEO).