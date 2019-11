È stato presentato questa mattina presso la Sala consiliare del Comune di San Salvo il nuovo progetto di Marketing urbano predisposto dall'amministrazione comunale, di concerto con le associazioni di categoria, con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico. Presenti all'incontro, il sindaco Tiziana Magnacca, insieme agli assessori Oliviero Faienza, Giovanni Artese e Giancarlo Lippis, il nuovo direttore della Camera di Commercio di Chieti, Roberto Di Vincenzo, Lido Legnini di Confesercenti Abruzzo e Domenico Gualà, presidente di Confesercenti San Salvo.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha rivendicato il "lavoro di squadra" fatto con i commercianti per la realizzazione del Piano marketing che sarà finanziato per 70mila euro dal Comune e altri 70mila dalla Camera di Commercio e che segue altri interventi dell'amministrazione per "aprire" il centro storico, sperimentando una diversa circolazione stradale.

A seguire, Roberto Di Vincenzo ha rimarcato la risposta tempestiva della Camera di Commercio per l'incontro di oggi, come "simbolo" della disponibilità ad ascoltare e lavorare con l'intero territorio. Di Vincenzo ha anche riconosciuto all'amministrazione la giusta metodologia d'intervento, con l'ascolto di tutti i commercianti: "Questo Piano - ha sottolineato Di Vincenzo - ha avuto una gestazione piuttosto complessa, ma adesso è venuto il momento di accelerare".

A spiegare nel dettaglio quanto previsto dal Piano, l'assessore Faienza, che ha illustrato gli interventi principali: gli interventi di razionalizzazione, omogeneizzazione e coordinamento dei sistemi di informazione ai cittadini, consumatori e turisti, come le insegne pubblicitarie informative, la segnaletica e tutto ciò che può servire a dirigere la comunicazione di una "immagine unitaria" del centro storico; servizio navetta con minibus elettrico completamente gratuito; azioni di marketing promozionale e formazione degli addetti alle attività commerciali; organizzazione di mostre, eventi e spettacoli per valorizzare le attività del centro, non solo nel periodo estivo; parchimetri gratuiti a tempo, con l'inserimento della targa, per evitare che gli stessi veicoli rimangano ad occupare posti per tutta la giornata; rivisitazione e integrazione dell'arredo urbano con nuove panchine, cestini portarifiuti e i tanto attesi (anche a Vasto) contenitori per le deiezioni canine.

A chiusura di incontro, gli interventi di Legnini e Gualà, che hanno dato all'amministrazione comunale della concertazione avvenuta sul piano, stimolando al contempo una rapida realizzazione dello stesso: "Per i commercianti - ha infatti sottolineato Gualà - ogni fine mese è un punto critico che decide del proseguimento o della morte di una attività, si faccia presto".